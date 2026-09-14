MCH Aktie 3954285 / CH0039542854
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14.09.2026 14:45:36
Startup Nights ziehen von Winterthur nach Zürich
Zürich (awp) - Die Startup Nights verlassen Winterthur und ziehen nach Zürich. Ab 2027 findet einer der grössten Schweizer Start-up-Anlässe in der Messe Zürich statt. Grund für den Wechsel sind die Kapazitätsgrenzen am bisherigen Standort.
Die Swiss Startup Association und die Messebetreiberin MCH Group haben dazu einen Vertrag über drei Jahre abgeschlossen, wie sie am Montag mitteilten. Erstmals finden die Startup Nights am 7. und 8. Oktober 2027 in Zürich statt. Erwartet werden rund 14'000 Besucherinnen und Besucher.
Zuletzt war die Veranstaltung stark gewachsen. 2025 kamen mit 9500 Personen so viele wie noch nie. Bis 2030 wollen die Veranstalter die Besucherzahl auf 50'000 steigern und zugleich die internationale Ausstrahlung erhöhen. Dafür habe man in der Messe Zürich die nötigen Kapazitäten gefunden, erklärte Startup-Nights-Geschäftsführer Gabriel Riedo.
Mit dem Umzug soll auch das Programm ausgebaut werden. Geplant sind bis zu 30 zusätzliche Veranstaltungen in und um Zürich.
Für die MCH Group passt der Anlass in die Strategie, die Messe Zürich stärker als Standort für Technologie- und Innovationsthemen zu positionieren. In diesem Jahr fanden dort bereits die Microsoft AI Tour und der AWS Summit statt.
to/cg
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