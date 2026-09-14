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Startup Nights ziehen ab 2027 in die Messe Zürich



14.09.2026 / 14:00 CET/CEST



Medienmitteilung Basel, 14. September 2026 Die Swiss Startup Association und die MCH Group geben bekannt, dass die Startup Nights ab 2027 neu in der Messe Zürich stattfinden werden. Die Partner haben dazu einen Dreijahresvertrag unterzeichnet. Mit dem Umzug reagieren die Veranstalter auf das starke Wachstum der letzten Jahre und die damit verbundenen Kapazitätsgrenzen am bisherigen Standort in Winterthur. Die Startup Nights zählen zu den grössten Start-up-Anlässen der Schweiz. 2025 verzeichnete der Anlass mit 9'500 Besucherinnen und Besuchern einen neuen Rekord. Bis ins Jahr 2030 wollen die Veranstalter ihr Publikum auf 50'000 Personen ausbauen und die internationale Ausstrahlung des Anlasses gezielt stärken. «Mit der Messe Zürich haben wir einen Standort gefunden, der uns die nötige Kapazität gibt, um unser Wachstumsziel von 50'000 Besuchenden bis 2030 zu erreichen und international an Bedeutung zu gewinnen», sagt Gabriel Riedo, Managing Director Startup Nights. «Die Startup Nights 2027 finden am 7. und 8. Oktober erstmals in der Messe Zürich statt. Rund 14'000 Teilnehmende werden erwartet. Gleichzeitig wird das Programm auf bis zu 30 Side Events in und um Zürich erweitert.» Für die MCH Group ist der Vertragsabschluss mit der Swiss Startup Association mehr als ein Standortwechsel aufgrund von Wachstum. Mit den Startup Nights kommt ein junges, innovatives und dynamisches Ökosystem in die Messe Zürich: Der Anlass bringt Start-ups, Scale-ups, Investorinnen und Investoren, Unternehmen, Hochschulen, Talente, Politik und Öffentlichkeit zusammen und ist damit für die Schweizer Innovations- und Technologieszene von hoher Bedeutung. Im Rahmen der Partnerschaft arbeitet die Swiss Startup Association zudem auch mit weiteren Plattformen der MCH Group zusammen. «Wir freuen uns sehr über diesen Vertragsabschluss und darüber, mit den Startup Nights ein weiteres attraktives Format in unser Portfolio aufzunehmen, das ideal zur Ausrichtung der Messe Zürich passt», so Soraya Da Fonseca, Head of Customer Management Zürich. Die Messe Zürich bietet den Startup Nights dabei nicht nur zusätzliche Kapazität, sondern auch die Infrastruktur, Professionalität und Skalierbarkeit für das weitere Wachstum und die internationale Ausstrahlung des Formats. «Die Partnerschaft passt zur Strategie der MCH Group, die Messe Zürich verstärkt als Standort für Technologie, Innovation und Zukunftsthemen zu positionieren: Bereits in diesem Jahr fanden dort mit der Microsoft AI Tour und dem AWS Summit zwei grosse Tech-Anlässe statt, welche die Startup Nights ideal ergänzen», sagt Roman Imgrüth, CEO Exhibitions & Events, MCH Group. «Gleichzeitig ist die Zusammenarbeit ein Signal, dass die MCH Group Zürich als Standort für zukunftsorientierte, technologiegetriebene und wachstumsstarke Formate weiter stärken will.» Über die MCH Group

Die MCH Group mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) ist ein weltweit tätiges Erlebnismarketing-Unternehmen mit einem umfassenden Dienstleistungs-Netzwerk fu¨r globale Kunden. Zu ihrem Kerngeschäft gehören einzigartige Community-Plattformen wie die Art Basel Shows in Basel, Hong Kong, Paris, Miami Beach und Katar sowie national bedeutende Messen wie die Swissbau und Giardina. Der Bereich Live Marketing Solutions mit den Brands MCH Global, MC2 und expomobilia bietet individuelle Erlebnismarketing-Lösungen von der Strategie u¨ber die Kreation bis zur Umsetzung an. Die MCH Group betreibt zudem die Messe und das Congress Center Basel sowie die Messe Zu¨rich. Das Unternehmen beschäftigt u¨ber 800 Mitarbeitende, rund die Hälfte davon in der Schweiz und den USA. Media Contact

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