STARTS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

STARTS hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 108.53 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte STARTS ein EPS von 118.54 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 63.29 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 59.17 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch