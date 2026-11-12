Starts Publishing gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Starts Publishing hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 73.61 JPY. Im Vorjahresviertel waren 68.65 JPY je Aktie erzielt worden.

Starts Publishing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.09 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch