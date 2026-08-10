STARTS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

STARTS veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 117.33 JPY. Im Vorjahresviertel waren 106.42 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 62.21 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4.71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte STARTS einen Umsatz von 59.42 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch