Start des Internationalen Wettbewerbs für Innovation und Unternehmertum im Bereich virtuelle Realität in Jiangxi 2020

NANCHANG, China, 19. August 2020 /PRNewswire/ -- Der Internationale Wettbewerb für Innovation und Unternehmertum im Bereich virtuelle Realität in Jiangxi, China, 2020 (2020 China-Jiangxi International Virtual Reality Industry Innovation and Entrepreneurship Competition) startete offiziell am 17. August in Nanchang. Die Teilnehmer werden je nach ihren Produktkategorien der Hardware-Gruppe oder der Inhalte- und Anwendungsgruppe zugeordnet. Veranstalter des Wettbewerbs ist die Firma Zhejiang Saichuang Weilai Venture Capital Investment Management.

Durch die Kontakte des Veranstalters zu wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen, Inkubatoren und anderen professionellen Kanälen wird der Wettbewerb mit einer Laufzeit von zwei Monaten ein breites Spektrum innovativer und unternehmerischer Projekte aus der ganzen Welt anziehen, aus denen die zehn besten Projekte jeder Gruppe für den Endwettbewerb ausgewählt werden, gefolgt von zwei Fernvideotests, einer eingehenden Prüfung der ausgewählten Projekte und dem anschliessenden Halbfinale. In der Endausscheidung werden dann der Gewinner eines ersten Preises, zwei Gewinner des zweiten Preises, drei Gewinner des dritten Preises und vier „Trostpreis"-Gewinner anhand von fünf Kriterien ermittelt: Teamfähigkeit, technologische Innovation, Durchführbarkeit des Projekts, kommerzielles Entwicklungspotenzial des Projekts und die Möglichkeit, einen geeigneten Standort für die Entwicklung des Projekts zu finden.

Der Gewinner des ersten Preises erhält vom Veranstaltungskomitee eine Geldprämie von 200.000 Yuan (ca. 28.900 US-Dollar), während die beiden Gewinner des zweiten Preises jeweils 100.000 Yuan (ca. 14.500 US-Dollar) und die drei Gewinner des dritten Preises jeweils 50.000 Yuan (ca. 7.220 US-Dollar) erhalten. Darüber hinaus kann das preisgekrönte Projekt, wenn es innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Wettbewerbs umgesetzt wird und die Anforderungen für die Talent-Rekrutierung erfüllt, am Rekrutierungsprozess für besondere Talente in Nanchang teilnehmen, wo es eine Projektfinanzierung von bis zu sechs Millionen Yuan (ca. 870.000 US-Dollar) erhalten kann. Dies erfolgt im Rahmen der als „Hongcheng-Plan" bezeichneten Politik der Stadt zur Förderung der Rekrutierung von Personen mit erstklassigen Technologiekenntnissen, die sich aufgrund dieser Politik in Nanchang niederlassen.

Jin Hui, Vorsitzender des Wettbewerbsveranstalters Zhejiang Saichuang Weilai Venture Capital Investment Management, sagte: „Wir ziehen Talente und Projekte aus der ganzen Welt an, nachdem wir uns bemüht haben, die Bedürfnisse der Unternehmen hier in Nanchang voll und ganz zu verstehen. Wir helfen talentierten Personen, entsprechenden Projekten und lokalen Firmen bei Zusammenarbeit und Austausch mit der Absicht, eine vollständige Industriekette zu bilden, indem wir zueinander passende Akteure präzise identifizieren und diese dann miteinander in Kontakt bringen. All dies mit dem übergeordneten Ziel, den vielversprechendsten Projekten und talentierten Personen, die die Projekte zum Erfolg führen werden, in Nanchang eine Heimat zu bieten."