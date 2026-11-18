Starry Sea Acquisition präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.02 USD, nach 0.010 USD im Vorjahresvergleich.

Redaktion finanzen.ch