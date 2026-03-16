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StarragTornos Aktie 236106 / CH0002361068

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16.03.2026 08:00:36

StarragTornos hält sich 2025 in der Gewinnzone - stabile Dividende

StarragTornos
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Rorschacherberg (awp) - Der Werkzeugmaschinenbauer StarragTornos hat sich 2025 in der Gewinnzone gehalten. Nach dem Verlust im ersten Semester gelang damit im zweiten Halbjahr dank der eingeleiteten Kostensenkungsmassnahmen die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Die Dividende soll stabil gehalten werden.

Der Betriebsgewinn EBIT brach gegenüber dem Vorjahr um 61,0 Prozent auf 6,0 Millionen Franken ein, wie das Unternehmen am Montag bekanntgab. Die entsprechende Marge fiel auf bereits sehr tiefem Niveau um 1,7 Prozentpunkte auf 1,4 Prozent zurück.

Sparmassnahmen zeigen Wirkung

Der Gewinnrückgang wird einerseits mit dem rückläufigen Umsatz und andererseits mit Restrukturierungskosten in Höhe von 2,2 Millionen Franken begründet. Die Kostensparmassnahmen in allen Organisationseinheiten hätten indes den Gewinnrückgang wegen des tieferen Umsatzes teilweise kompensiert. Gespart wurde insbesondere an den Standorten Moutier und Chemnitz, ausserdem wurde an mehreren Niederlassungen Kurzarbeit eingeführt.

Der Reingewinn lag mit 5,3 Millionen Franken um rund 55 Prozent unter dem Vorjahr. An die Aktionäre soll dennoch wie im Vorjahr eine Dividende von 1,00 Franken je Aktie bezahlt werden.

Der Umsatz wurde bereits Ende Januar bekanntgegeben. So sanken die Einnahmen um 10,5 Prozent auf 442,1 Millionen Franken. Dabei entwickelte sich die Division Starrag (-11,3%) schwächer als die Division Tornos (-8,4%). Gelitten hat insbesondere das Marktsegment Luxusgüter.

Verteidigungsindustrie wird wichtiger

Der Auftragseingang belief sich auf 472,8 Millionen und wurde damit knapp gehalten, vor allem dank eines guten Bestellungseingangs aus dem Segment Raumfahrt, sowie militärische und zivile Luftfahrt. Der Anteil am Auftragseingang aus der Verteidigungsindustrie am Maschinengeschäft kletterte innert eines Jahres auf 37 von zuvor 23 Prozent.

Einen konkreten Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 macht StarragTornos noch nicht. Es seien keine wesentlichen Wachstumsimpulse aus den relevanten Marktsegmenten zu erwarten, heisst es mit Blick nach vorn. Die Nachfrage aus den Bereichen Aerospace und Defense dürfte weiterhin stark bleiben, in den schwächeren Endmärkten und geografischen Regionen rechnet das Unternehmen indes nicht mit einer deutlichen Erholung.

Die 2025 umgesetzten strukturellen Kostensenkungsmassnahmen und Verbesserungen hätten aber die Widerstandsfähigkeit der Gruppe gegenüber Marktschwankungen weiter gestärkt.

cf/cg