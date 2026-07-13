StarragTornos Aktie 236106 / CH0002361068
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13.07.2026 07:45:36
StarragTornos beruft Jens Marquordt zum neuen Finanzchef
Rorschacherberg (awp) - StarragTornos hat Jens Marquordt zum neuen Finanzchef ernannt. Er tritt per Anfang 2027 ins Unternehmen ein und löst in der Folge Markus Jäger ab, der im März 2027 in den Ruhestand tritt.
Die Ernennung von Marquordt erfolgt damit im Rahmen der geplanten Nachfolgeregelung, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Marquordt verfügt über 20 Jahre internationale Erfahrung im Finanzbereich von Industrieunternehmen. Seit 2027 arbeitet er für Arbonia, wo er seit 2025 auf Gruppenebene für den Bereich Finance and Controlling verantwortlich ist.
awp-robot/cf
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