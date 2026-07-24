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StarragTornos Aktie 236106 / CH0002361068

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Rückkehr in die Gewinnzone 24.07.2026 09:20:37

StarragTornos-Aktie: Umsatz gesteigert im Halbjahr minim

StarragTornos-Aktie: Umsatz gesteigert im Halbjahr minim

StarragTornos hat im ersten Semester 2026 eine Spur mehr Umsatz erwirtschaftet.

StarragTornos
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Der operative Gewinn lag hingegen dank der laufenden Verbesserungsmassnahmen klar über dem Vorjahreswert. Für das Gesamtjahr erwartet der Werkzeugmaschinenbauer einen Gewinn über Vorjahr.

Der Umsatz legte gegenüber der Vorjahresperiode um 1,1 Prozent auf 220,5 Millionen Franken zu, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Bei der grösseren Division Starrag (+4,8% auf 163,8 Mio) war das Wachstum solide, bei der Division Tornos (-8,5% auf 56,6 Mio) gingen die Verkäufe hingegen zurück.

Der Auftragseingang erhöhte sich gleichzeitig um mehr als einen Drittel auf 262,6 Millionen Franken. Der Auftragsbestand lag per Mitte Jahr mit 383,9 Millionen um rund 14 Prozent über dem Stand von Ende 2025.

Massgeblich zu diesem deutlichen Wachstum habe die anhaltend hohe Nachfrage nach Grossmaschinen in den beiden wichtigsten Marktsegmenten Aerospace und Transportation beigetragen. Aerospace profitierte dabei von den Investitionen in Verteidigungs- und zivile Luftfahrtanwendungen. StarragTornos zeigt sich zuversichtlich, dass die Nachfrage in diesen Sektoren auch über das Jahr 2026 hinaus robust bleiben wird.

Ein deutliches Wachstum ergab sich auch im Segment Energy, während die Investitionstätigkeit im Marktsegment Luxury Goods verhalten blieb.

Rückkehr in die Gewinnzone

Der etwas höhere Umsatz und die Synergie- und Effizienzmassnahmen führten zu einem im Gegensatz zum ersten Semester 2025 wieder knapp positiven Ergebnis. Der Betriebsgewinn (EBIT) erreichte 1,0 Millionen Franken und beim Reinergebnis ergab sich mit +0,1 Millionen eine schwarze Null. Im ersten Semester 2025 waren die Gewinnziffern mit -3,1 Millionen (EBIT) bzw. -9,1 Millionen (Reinergebnis) klar negativ.

Zu dieser positiven Entwicklung habe insbesondere der im Vergleich zum Vorjahr höhere Bestand an angefangenen Arbeiten (Work in Progress) beigetragen. Darüber hinaus führten Synergie- und Effizienzmassnahmen zu einer Reduktion des Material- und Komponentenaufwands sowie der Personalkosten.

Der übrige betriebliche Aufwand lag hingegen über dem Vorjahresniveau, vor allem wegen der höheren US-Zölle im Kundendienstgeschäft infolge der im zweiten Halbjahr 2025 eingeführten zusätzlichen Importzölle in den USA. Diese Mehrkosten wurden indes auf die Kunden überwälzt.

Ergebnis über Vorjahresniveau erwartet

Im Gesamtjahr 2026 erwartet StarragTornos einen Auftragseingang auf dem Niveau des Vorjahres. Der solide Auftragsbestand bilde eine gute Grundlage für die kommenden Monate.

Der Fokus liege dabei auf einer weiterhin effizienten Umsetzung der laufenden Projekte, der Optimierung der Produktionsprozesse sowie auf dem Management bestehender Kapazitätsengpässe.

Auf Basis des aktuellen Auftragsbestands und der Projektpipeline rechnet die Gruppe für das Gesamtjahr zudem mit einem Ergebnis über dem Niveau des Vorjahres.

cf/cg

Rorschacherberg (awp)

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Bildquelle: Starrag Group
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