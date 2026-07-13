StarragTornos Aktie 236106 / CH0002361068
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13.07.2026 14:04:06
StarragTornos-Aktie: Jens Marquordt wird neuer Finanzchef
StarragTornos hat Jens Marquordt zum neuen Finanzchef ernannt.
Die Ernennung von Marquordt erfolgt damit im Rahmen der geplanten Nachfolgeregelung, wie StarragTornos am Montag mitteilte. Marquordt verfügt über 20 Jahre internationale Erfahrung im Finanzbereich von Industrieunternehmen. Seit 2027 arbeitet er für Arbonia, wo er seit 2025 auf Gruppenebene für den Bereich Finance and Controlling verantwortlich ist.
awp-robot/cf
Rorschacherberg (awp)
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