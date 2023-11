Starrag-Aktionäre stimmen Fusion mit Tornos zu

Rorschacherberg (awp) - Die Aktionäre des Werkzeugmaschinen-Herstellers Starrag haben den Weg für die Fusion mit dem Mitbewerber Tornos freigemacht. Sie stimmten an einer ausserordentlichen Generalversammlung dem Vorhaben zu, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Zudem wurden die bisherigen Verwaltungsräte François Frôté, Till Fust und Michel Rollier in das Aufsichtsgremium von Starrag gewählt. Damit fehlt nur noch das "Ok" der Tornos-Aktionäre. Diese werden am (morgigen) 30. November 2023 über das Fusionsvorhaben befinden. Nach der Transaktion werde die Gruppe StarragTornos Group AG heissen.

ra/ls