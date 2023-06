Starrag-Aktie: Starrag Group führt zwei Einheiten zusammen

So werden die bisherigen Geschäftseinheiten "High Performance Systems (HPS)" und "Horizontal Machining Systems (HMS)" in einer neuen Business Unit "High Performance Machining Systems (HPMS)" zusammengeführt.

Diese Veränderung stärke das Kerngeschäft der horizontalen Bearbeitungszentren an den Standorten in Rorschacherberg und Chemnitz, teilte die Gruppe am Montag mit. Durch die einheitliche Führung und die damit intensivere Zusammenarbeit ergäben sich standortübergreifende Synergien. Die Marken Heckert und Starrag sollen aber unverändert bestehen bleiben.

Die Leitung der neuen Geschäftseinheit HPMS werde Christian Kurtenbach übernehmen, der seit 1. Februar 2023 als Leiter der Business Unit HPS tätig ist. Der bisherige Leiter von HMS Stefan Breu habe sich entschieden, neue berufliche Herausforderungen ausserhalb der Gruppe anzunehmen, heisst es weiter. Die organisatorische Anpassung führe damit zu einer Verschlankung der Geschäftsleitung.

Rorschacherberg (awp)