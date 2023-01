Starrag-Aktie springt an: Starrag legt 2022 bei Umsatz und Aufträgen zu

Auch die Profitabilität dürfte deutlich über dem Vorjahr liegen. Zudem hat das Unternehmen einen neuen CEO.

Mit 318 Millionen Franken kletterte der Umsatz um 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ein Plus verbuchte das Industrieunternehmen auch auf der Auftragsseite. So stieg der Bestellungseingang um 5 Prozent auf 396 Millionen Franken, nachdem er sich bereits im Vorjahr nahezu verdoppelt hatte, wie der Werkzeugmaschinen-Hersteller am Freitag mitteilte. Die Book-to-Bill Ratio liegt mit 1,25 weiter über dem Wert von 1.

Der Auftragsbestand legte um kräftige 28 Prozent auf 327 Millionen zu. Damit sichere der aktuelle Arbeitsvorrat die Auslastung bis weit ins Geschäftsjahr 2024.

Unterschiedliche Trends

Der Trend der vier Hauptabnehmerindustrien sei unterschiedlich verlaufen. Die Hälfe des gruppenweiten Auftragseingangs steuerte der stark gewachsene Bereich Industrial zu. Energy lag nur leicht im Plus und Transportation hielt den Vorjahresstand knapp. Von Kunden aus dem Bereich Aerospace seien weniger Bestellungen eingegangen, wobei es im Vorjahr eine überdurchschnittlich hohe Nachfrage aus dem Raumfahrtsektor gab.

Bei der Profitabilität erwartet Starrag einen EBIT bzw. die entsprechende Marge deutlich über dem Vorjahr. Sie soll nahe an die mittelfristigen Ziele rücken - hier peilt Starrag eine EBIT-Marge von 8 Prozent an. Das Geschäftsjahr 2021 hatte Starrag insbesondere durch die Schliessung des Standorts Mönchengladbach noch mit einem Verlust von 5,4 Millionen Franken abgeschlossen.

Der Geschäftsbericht 2022 mit dem vollständigen Jahresabschluss wird am 10. März 2023 veröffentlicht.

Martin Buyle neuer CEO

Darüber hinaus präsentiert Starrag einen neuen CEO. Der Verwaltungsrat hat Martin Buyle zum neuen Firmenchef ernannt. Er übernimmt diesen Posten per 1. April. Buyle war bereits in den letzten zwei Jahren als Geschäftsführer der Starrag Technology tätig. Zuvor war er CEO der Orell Füssli AG.

Der bisherige Starrag-Chef Christian Walti hatte sein Amt per Ende Dezember 2022 niedergelegt. Er führte Starrag seit Juni 2018. Für seinen Rücktritt wurden im November persönliche Gründe angegeben.

Interimistisch haben VR-Präsident Michael Hauser und VR-Mitglied Bernhard Iseli für die Übergangsphase bis zur Arbeitsaufnahme des neuen CEO die Verantwortung für Starrag übernommen.

An der SIX steigt die Starrag-Aktie zeitweise 11,7 Prozent auf 52,50 Franken.

dm/hr

Rorschacherberg (awp)