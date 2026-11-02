StarPower Semiconductor zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

StarPower Semiconductor hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.13 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.440 CNY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat StarPower Semiconductor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.16 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1.05 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch