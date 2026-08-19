Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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19.08.2026 13:32:00
Starlink: Lufthansa setzt bei Bordinternet auf Elon Musks Satellitensystem
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
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17:58
|Optimismus in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
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15:58
|MDAX-Handel aktuell: MDAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
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12:26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch)
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18.08.26
|Neuer Vorfall nach Vietnam-Boeing: Lufthansa-A380 setzt zu früh auf (AWP)
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18.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
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18.08.26
|Lufthansa-Airbus setzt bei Landung in München zu früh auf (AWP)
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18.08.26
|Lufthansa-Airbus setzt bei Landung in München zu früh auf (AWP)
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18.08.26
|Lufthansa-Airbus setzt bei Landung in München zu früh auf (AWP)
Analysen zu Lufthansa AG
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|13.03.26
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerSMI schlussendlich fester -- DAX schliesst nach Richtungssuche stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf positivem Terrain. Der deutsche Leitindex zeigte sich unsicher. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.