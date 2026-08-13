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13.08.2026 17:58:41
Starker Wochentag in Zürich: SPI steigt schlussendlich
Der SPI machte am Donnerstag Gewinne.
Zum Handelsende notierte der SPI im SIX-Handel 0.21 Prozent stärker bei 20’413.39 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.530 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.112 Prozent höher bei 20’393.82 Punkten, nach 20’370.95 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SPI bei 20’391.10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 20’480.30 Punkten.
So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht sank der SPI bereits um 0.683 Prozent. Der SPI wurde vor einem Monat, am 13.07.2026, mit 20’064.96 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, betrug der SPI-Kurs 18’684.24 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der SPI einen Wert von 16’677.64 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 11.90 Prozent zu Buche. Bei 20’636.94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI
Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Komax (+ 21.45 Prozent auf 73.60 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 14.61 Prozent auf 32.95 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 10.41 Prozent auf 12.94 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 8.91 Prozent auf 5.50 CHF) und Tecan (N) (+ 6.85 Prozent auf 195.00 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Idorsia (-6.54 Prozent auf 6.29 CHF), Curatis (-4.38 Prozent auf 18.55 CHF), Xlife Sciences (-3.75 Prozent auf 15.40 CHF), COLTENE (-2.07 Prozent auf 47.35 CHF) und ams-OSRAM (-1.71 Prozent auf 19.58 CHF).
Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’871’205 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 317.398 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder
Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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