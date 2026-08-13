Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’475 0.2%  SPI 20’413 0.2%  Dow 53’840 0.1%  DAX 26’300 -0.1%  Euro 0.9387 0.1%  EStoxx50 6’545 0.2%  Gold 4’318 -0.8%  Bitcoin 51’459 -0.2%  Dollar 0.8134 -0.1%  Öl 87.1 -
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis: Anleger nehmen vor dem Wochenende Gewinne mit
mobilezone-Aktie: Mehr Umsatz im ersten Halbjahr
Grosse Käufer treiben Hoffnung: Ethereum vor möglicher Bodenbildung
Feste vs. flexible Gewichtung: Multi-Asset-ETFs im Vergleich
Keine neue Dotcom-Blase? Diese Gründe unterscheiden die KI-Rally von damals
Suche...
Plus500 Depot

Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SPI-Performance 13.08.2026 17:58:41

Starker Wochentag in Zürich: SPI steigt schlussendlich

Starker Wochentag in Zürich: SPI steigt schlussendlich

Der SPI machte am Donnerstag Gewinne.

Idorsia
6.29 CHF -3.97%
Kaufen Verkaufen

Zum Handelsende notierte der SPI im SIX-Handel 0.21 Prozent stärker bei 20’413.39 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.530 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.112 Prozent höher bei 20’393.82 Punkten, nach 20’370.95 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 20’391.10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 20’480.30 Punkten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der SPI bereits um 0.683 Prozent. Der SPI wurde vor einem Monat, am 13.07.2026, mit 20’064.96 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, betrug der SPI-Kurs 18’684.24 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der SPI einen Wert von 16’677.64 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 11.90 Prozent zu Buche. Bei 20’636.94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Komax (+ 21.45 Prozent auf 73.60 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 14.61 Prozent auf 32.95 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 10.41 Prozent auf 12.94 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 8.91 Prozent auf 5.50 CHF) und Tecan (N) (+ 6.85 Prozent auf 195.00 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Idorsia (-6.54 Prozent auf 6.29 CHF), Curatis (-4.38 Prozent auf 18.55 CHF), Xlife Sciences (-3.75 Prozent auf 15.40 CHF), COLTENE (-2.07 Prozent auf 47.35 CHF) und ams-OSRAM (-1.71 Prozent auf 19.58 CHF).

Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’871’205 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 317.398 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu SPI-Aktien
Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Idorsia AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Idorsia AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

13.08.26 Logo WHS Palantir wächst um 93 % – beginnt jetzt die nächste Rallye?
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
13.08.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Versicherer – Ein Sektor in Rekordlaune/Energie – Zwei Welten unter Strom
13.08.26 Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus
13.08.26 Der Kakaopreis ist nicht alles: süsses Geschäft, harte Realität
13.08.26 SMI legt Rückwärtsgang ein
11.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’080.18 19.66 SYBHSU
Short 15’398.95 13.70 SPNB2U
Short 15’951.80 8.97 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’475.13 13.08.2026 17:31:47
Long 13’906.93 19.93 SXBF7U
Long 13’596.71 13.96 S0BF1U
Long 13’016.48 8.97 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Bajaj Mobility am 13.08.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Aktien New York Schluss: Unternehmensausblicke hieven Tech-Sektor höher
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Nachmittag
Aktie fällt zweistellig: Swissquote senkt Jahresziele wegen Krypto-Schwäche
SpaceX-Aktie am Scheideweg: Milliarden an Aktien drohen den Markt zu fluten
Kuros-Aktie im Plus: Erstmals schwarze Zahlen - Jahresziele bestätigt
Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo
Goldpreis: Ist der stärkste Belastungsfaktor nach den Inflationsdaten überwunden?
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huang warnt eindringlich im Ringen um KI-Souveränität
Bitwise-CIO sieht mehrere Anzeichen für Bitcoin-Trendwende

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SPI 20’413.39 0.21%

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich schwächer

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer. Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen.