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Kursentwicklung im Fokus 06.10.2026 17:58:13

Starker Wochentag in Zürich: SPI präsentiert sich letztendlich fester

Starker Wochentag in Zürich: SPI präsentiert sich letztendlich fester

Am zweiten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Roche
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Am Dienstag gewann der SPI via SIX zum Handelsschluss 0.54 Prozent auf 19’562.45 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.416 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.552 Prozent fester bei 19’564.32 Punkten in den Handel, nach 19’456.93 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 19’719.85 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19’508.70 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 20’206.24 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der SPI 20’166.93 Punkte auf. Der SPI lag vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 17’292.08 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7.24 Prozent. Bei 20’636.94 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’847.58 Zählern.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Curatis (+ 8.39 Prozent auf 17.45 CHF), Komax (+ 8.11 Prozent auf 84.00 CHF), lastminutecom (+ 5.66 Prozent auf 9.70 CHF), SKAN (+ 5.47 Prozent auf 71.30 CHF) und Ascom (+ 4.92 Prozent auf 5.97 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen ASMALLWORLD (-10.26 Prozent auf 0.70 CHF), GAM (-4.14 Prozent auf 0.07 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-3.98 Prozent auf 48.20 CHF), BioVersys (-3.35 Prozent auf 26.00 CHF) und Addex Therapeutics (-2.61 Prozent auf 0.02 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3’261’520 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 304.697 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Dividenden der SPI-Unternehmen

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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