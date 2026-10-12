Starker Wochentag in Zürich: SPI bewegt schlussendlich im Plus

Der SPI kletterte im SIX-Handel letztendlich um 0.56 Prozent auf 19’652.30 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.446 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.305 Prozent auf 19’602.34 Punkte an der Kurstafel, nach 19’542.69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 19’669.86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19’579.56 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 19’454.12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der SPI einen Stand von 20’023.15 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der SPI einen Stand von 17’212.17 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7.73 Prozent zu. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell ASMALLWORLD (+ 11.25 Prozent auf 0.89 CHF), EvoNext (+ 10.50 Prozent auf 2.42 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 5.01 Prozent auf 7.97 CHF), Idorsia (+ 4.81 Prozent auf 4.40 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 3.64 Prozent auf 0.15 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Adecco SA (-8.22 Prozent auf 21.88 CHF), ams-OSRAM (-5.92 Prozent auf 19.85 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-5.63 Prozent auf 5.36 CHF), Schlatter Industries (-4.55 Prozent auf 21.00 CHF) und BioVersys (-4.15 Prozent auf 25.40 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2’279’954 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 313.425 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch