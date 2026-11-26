Am Donnerstag tendiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0.99 Prozent fester bei 20’789.11 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.647 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.839 Prozent auf 20’759.12 Punkte an der Kurstafel, nach 20’586.33 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20’792.99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20’759.12 Punkten lag.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1.40 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, lag der SPI noch bei 20’505.91 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, bei 20’436.97 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 26.11.2025, bei 17’615.97 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 13.96 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 21’440.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern registriert.

SPI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell WISeQey (+ 5.93 Prozent auf 5.36 USD), MindMaze Therapeutics (+ 4.21 Prozent auf 0.13 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3.97 Prozent auf 4.98 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 2.94 Prozent auf 7.70 CHF) und VAT (+ 2.92 Prozent auf 482.70 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-12.62 Prozent auf 4.50 CHF), IVF HARTMANN (-4.63 Prozent auf 123.50 CHF), ASMALLWORLD (-4.24 Prozent auf 1.13 CHF), Xlife Sciences (-4.00 Prozent auf 7.68 CHF) und lastminutecom (-2.68 Prozent auf 8.70 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 366’134 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 358.929 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Die Bellevue-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch