Starker Wochentag in Zürich: SPI beginnt Sitzung im Plus

Am Freitag legt der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0.05 Prozent auf 13’906.20 Punkte zu. Die SPI-Mitglieder sind damit 1.815 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SPI 0.072 Prozent höher bei 13’909.46 Punkten, nach 13’899.51 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 13’906.20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 13’909.46 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 2.51 Prozent. Vor einem Monat, am 03.10.2023, lag der SPI-Kurs bei 14’108.92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2023, erreichte der SPI einen Stand von 14’636.52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2022, betrug der SPI-Kurs 13’647.42 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2023 sank der Index bereits um 0.983 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 15’314.62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’451.76 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Talenthouse (+ 38.89 Prozent auf 0.01 CHF), Spexis (+ 30.18 Prozent auf 0.22 CHF), SHL Telemedicine (+ 9.03 Prozent auf 7.85 CHF), Molecular Partners (+ 8.57 Prozent auf 3.80 CHF) und ONE swiss bank (+ 8.40 Prozent auf 2.84 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen ObsEva (-20.00 Prozent auf 0.04 CHF), Orascom Development (-4.58 Prozent auf 5.00 CHF), Tornos SA (-3.51 Prozent auf 5.50 CHF), PLAZZA (-2.30 Prozent auf 297.00 CHF) und HOCHDORF (-1.60 Prozent auf 18.50 CHF).

Welche SPI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’690’743 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 267.059 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Im Index weist die OC Oerlikon-Aktie mit 8.95 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

