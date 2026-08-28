Starker Wochentag in Zürich: SPI-Anleger greifen zu

Um 15:39 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0.06 Prozent fester bei 20’276.26 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.525 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.373 Prozent auf 20’338.87 Punkte an der Kurstafel, nach 20’263.22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 20’354.02 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20’276.26 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0.073 Prozent nach unten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 20’401.08 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2026, den Stand von 19’084.30 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16’957.74 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11.15 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Curatis (+ 7.25 Prozent auf 20.70 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 6.20 Prozent auf 0.19 CHF), Vetropack A (+ 5.83 Prozent auf 21.80 CHF), Compagnie Financiere Tradition (+ 5.65 Prozent auf 280.50 CHF) und Leonteq (+ 4.56 Prozent auf 21.80 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Flughafen Zürich (-8.16 Prozent auf 207.20 CHF), Idorsia (-4.35 Prozent auf 5.50 CHF), Villars SA (-3.31 Prozent auf 585.00 CHF), Feintool International (-3.23 Prozent auf 12.00 CHF) und Stadler Rail (-3.06 Prozent auf 30.46 CHF).

Welche SPI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SPI ist die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’047’911 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 317.908 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie hat mit 0.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch