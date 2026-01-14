Starker Wochentag in Zürich: SPI-Anleger greifen am Mittwochmittag zu

Der SPI gewinnt im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0.53 Prozent auf 18’500.93 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.383 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.153 Prozent fester bei 18’432.19 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18’404.03 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18’534.08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 18’432.19 Einheiten.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0.215 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17’729.15 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, bei 17’147.46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, notierte der SPI bei 15’610.35 Punkten.

Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit EMS-CHEMIE (+ 7.73 Prozent auf 613.00 CHF), SoftwareONE (+ 7.12 Prozent auf 8.43 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 5.96 Prozent auf 0.16 CHF), Ypsomed (+ 5.54 Prozent auf 352.50 CHF) und MCH (+ 5.06 Prozent auf 4.36 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Autoneum (-10.68 Prozent auf 152.20 CHF), Evolva (-6.99 Prozent auf 0.77 CHF), Edisun Power Europe (-6.00 Prozent auf 56.40 CHF), Cicor Technologies (-5.99 Prozent auf 125.50 CHF) und Montana Aerospace (-5.05 Prozent auf 32.90 CHF) unter Druck.

Die teuersten SPI-Unternehmen

Aktuell weist die Addex Therapeutics-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 945’001 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 298.758 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79.95 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

