Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Start mit Gewinnen

Um 09:10 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0.52 Prozent stärker bei 13’859.41 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1.583 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.435 Prozent stärker bei 13’847.40 Punkten in den Handel, nach 13’787.40 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13’817.23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 13’859.58 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 13’775.27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der SMI mit 14’235.09 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der SMI einen Wert von 12’481.41 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 4.62 Prozent. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Partners Group (+ 0.94 Prozent auf 600.20 CHF), UBS (+ 0.88 Prozent auf 40.25 CHF), Galderma (+ 0.85 Prozent auf 166.35 CHF), Roche (+ 0.78 Prozent auf 360.60 CHF) und Sandoz (+ 0.63 Prozent auf 70.16 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Sika (+ 0.03 Prozent auf 173.85 CHF), Lonza (+ 0.03 Prozent auf 572.40 CHF), Geberit (+ 0.08 Prozent auf 529.00 CHF), Logitech (+ 0.17 Prozent auf 82.12 CHF) und Richemont (+ 0.21 Prozent auf 170.65 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 174’693 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 305.902 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.65 erwartet. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7.68 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch