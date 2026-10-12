SMI 998089 / CH0009980894
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Index im Blick
|
12.10.2026 09:28:16
Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Start mit Gewinnen
Der SMI bleibt auch am Montagmorgen auf Erholungskurs.
Um 09:10 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0.52 Prozent stärker bei 13’859.41 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1.583 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.435 Prozent stärker bei 13’847.40 Punkten in den Handel, nach 13’787.40 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 13’817.23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 13’859.58 Einheiten.
So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 13’775.27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der SMI mit 14’235.09 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der SMI einen Wert von 12’481.41 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 4.62 Prozent. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Partners Group (+ 0.94 Prozent auf 600.20 CHF), UBS (+ 0.88 Prozent auf 40.25 CHF), Galderma (+ 0.85 Prozent auf 166.35 CHF), Roche (+ 0.78 Prozent auf 360.60 CHF) und Sandoz (+ 0.63 Prozent auf 70.16 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Sika (+ 0.03 Prozent auf 173.85 CHF), Lonza (+ 0.03 Prozent auf 572.40 CHF), Geberit (+ 0.08 Prozent auf 529.00 CHF), Logitech (+ 0.17 Prozent auf 82.12 CHF) und Richemont (+ 0.21 Prozent auf 170.65 CHF).
Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 174’693 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 305.902 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.65 erwartet. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7.68 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13’844.80
|0.42%
Börse aktuell - Live TickerNeue Handelswoche: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.