Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Start des Mittwochshandels in Grün

Am Mittwoch erhöht sich der SMI um 09:11 Uhr via SIX um 0.09 Prozent auf 13’821.50 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.592 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.079 Prozent auf 13’797.98 Punkte an der Kurstafel, nach 13’808.87 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 13’825.13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13’795.86 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0.069 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der SMI-Kurs bei 14’390.67 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 16.06.2026, den Stand von 13’761.53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12’018.66 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4.33 Prozent nach oben. Bei 14’669.51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten registriert.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.28 Prozent auf 77.66 CHF), Novartis (+ 0.46 Prozent auf 114.36 CHF), Roche (+ 0.44 Prozent auf 362.20 CHF), Swiss Life (+ 0.13 Prozent auf 913.80 CHF) und Lonza (+ 0.11 Prozent auf 537.80 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Richemont (-1.56 Prozent auf 167.20 CHF), Logitech (-1.14 Prozent auf 81.54 CHF), Holcim (-0.50 Prozent auf 67.74 CHF), Swisscom (-0.37 Prozent auf 670.50 CHF) und Nestlé (-0.36 Prozent auf 77.61 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 405’140 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 304.271 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.29 erwartet. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch