Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Am Freitag schloss der SMI nahezu unverändert (plus 0.01 Prozent) bei 14’395.94 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1.653 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.062 Prozent auf 14’385.80 Punkte an der Kurstafel, nach 14’394.77 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14’442.16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14’324.47 Punkten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 0.113 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wurde der SMI mit 14’463.23 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13’341.27 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 04.09.2025, bei 12’383.47 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8.67 Prozent nach oben. Bei 14’669.51 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 12’053.51 Punkte.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Holcim (+ 2.36 Prozent auf 73.84 CHF), Amrize (+ 1.90 Prozent auf 35.47 CHF), Sika (+ 1.40 Prozent auf 191.95 CHF), Richemont (+ 0.98 Prozent auf 185.45 CHF) und Logitech (+ 0.73 Prozent auf 82.32 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Lonza (-2.54 Prozent auf 567.20 CHF), Kühne + Nagel International (-1.35 Prozent auf 211.30 CHF), Novartis (-1.33 Prozent auf 129.58 CHF), Alcon (-1.21 Prozent auf 57.30 CHF) und Givaudan (-0.98 Prozent auf 3’250.00 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’133’093 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 295.721 Mrd. Euro im SMI den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.71 zu Buche schlagen. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 6.69 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch