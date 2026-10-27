Starker Wochentag in Zürich: SMI verbucht am Dienstagmittag Zuschläge

Am Dienstag geht es im SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0.39 Prozent auf 14’595.17 Punkte nach oben. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1.663 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.053 Prozent auf 14’546.70 Punkte an der Kurstafel, nach 14’538.95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 14’600.52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’502.84 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 13’945.71 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wies der SMI einen Wert von 14’421.97 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, notierte der SMI bei 12’527.59 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 10.17 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern erreicht.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Novartis (+ 1.62 Prozent auf 129.54 CHF), Holcim (+ 1.47 Prozent auf 67.86 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.44 Prozent auf 70.68 CHF), Amrize (+ 1.32 Prozent auf 33.00 CHF) und Geberit (+ 0.91 Prozent auf 574.60 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Galderma (-0.92 Prozent auf 189.15 CHF), Swiss Re (-0.55 Prozent auf 153.05 CHF), Sandoz (-0.53 Prozent auf 81.92 CHF), Lonza (-0.32 Prozent auf 632.80 CHF) und Zurich Insurance (-0.29 Prozent auf 617.40 CHF).

SMI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 1’101’367 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 341.410 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11.02 erwartet. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.23 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch