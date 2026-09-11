Starker Wochentag in Zürich: SMI liegt im Plus

Am Freitag tendiert der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0.65 Prozent höher bei 13’829.50 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1.585 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.289 Prozent auf 13’779.77 Punkte an der Kurstafel, nach 13’740.10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13’768.82 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13’829.59 Zählern.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der SMI bereits um 2.84 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 14’575.25 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wurde der SMI mit 13’529.65 Punkten gehandelt. Der SMI lag vor einem Jahr, am 11.09.2025, bei 12’292.72 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.39 Prozent aufwärts. Bei 14’669.51 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit UBS (+ 1.55 Prozent auf 44.63 CHF), Swiss Re (+ 1.44 Prozent auf 137.20 CHF), Amrize (+ 1.44 Prozent auf 33.17 CHF), Swiss Life (+ 1.12 Prozent auf 917.20 CHF) und Novartis (+ 1.00 Prozent auf 113.26 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Partners Group (-0.95 Prozent auf 647.80 CHF), Kühne + Nagel International (-0.79 Prozent auf 212.50 CHF), Holcim (-0.40 Prozent auf 70.26 CHF), Nestlé (-0.04 Prozent auf 77.71 CHF) und Geberit (+ 0.26 Prozent auf 548.60 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1’004’608 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 293.078 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch