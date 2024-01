Starker Wochentag in Zürich: SMI im Plus

Am Donnerstag tendiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0.34 Prozent fester bei 11’186.16 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1.280 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.125 Prozent höher bei 11’162.44 Punkten in den Handel, nach 11’148.56 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 11’088.62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 11’187.27 Punkten.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der SMI bereits um 0.471 Prozent. Vor einem Monat, am 18.12.2023, lag der SMI-Kurs bei 11’155.80 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.10.2023, bei 10’675.44 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.01.2023, wies der SMI einen Wert von 11’366.62 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 0.142 Prozent. Bei 11’309.94 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11’088.62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Richemont (+ 9.68 Prozent auf 115.60 CHF), Partners Group (+ 1.10 Prozent auf 1’106.00 CHF), Lonza (+ 0.86 Prozent auf 362.00 CHF), UBS (+ 0.55 Prozent auf 25.43 CHF) und Alcon (+ 0.45 Prozent auf 67.14 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Givaudan (-0.69 Prozent auf 3’333.00 CHF), Zurich Insurance (-0.67 Prozent auf 431.40 CHF), Sika (-0.51 Prozent auf 233.60 CHF), Nestlé (-0.40 Prozent auf 97.79 CHF) und Roche (-0.36 Prozent auf 246.35 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI sticht die Richemont-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’206’469 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 270.436 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.43 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch