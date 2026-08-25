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SMI im Blick 25.08.2026 15:58:12

Starker Wochentag in Zürich: SMI bewegt sich am Nachmittag im Plus

Starker Wochentag in Zürich: SMI bewegt sich am Nachmittag im Plus

Wenig Veränderung ist heute in Zürich zu beobachten.

Am Dienstag geht es im SMI um 15:40 Uhr via SIX um 0.06 Prozent auf 14’455.64 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1.674 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.125 Prozent auf 14’465.28 Punkte an der Kurstafel, nach 14’447.19 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14’497.16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14’439.66 Punkten.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 14’327.20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Stand von 13’503.21 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, stand der SMI noch bei 12’206.36 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.12 Prozent aufwärts. 14’669.51 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.20 Prozent auf 79.90 CHF), Sika (+ 1.39 Prozent auf 190.10 CHF), Logitech (+ 1.11 Prozent auf 78.68 CHF), Lonza (+ 1.02 Prozent auf 593.80 CHF) und Swisscom (+ 0.87 Prozent auf 637.50 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Amrize (-2.54 Prozent auf 35.33 CHF), Nestlé (-1.28 Prozent auf 79.43 CHF), Richemont (-0.58 Prozent auf 187.10 CHF), Alcon (-0.54 Prozent auf 58.60 CHF) und UBS (-0.32 Prozent auf 43.06 CHF) unter Druck.

Welche SMI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1’172’309 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 319.028 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Mit 6.35 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’543.44 13.57 S8B67U
Long 12’997.59 8.97 SE2BZU
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