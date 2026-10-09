Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone

Um 09:11 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0.92 Prozent höher bei 2’217.08 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.964 Prozent auf 2’218.10 Punkte an der Kurstafel, nach 2’196.92 Punkten am Vortag.

Bei 2’215.38 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2’218.36 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 0.041 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2’225.62 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 2’275.76 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2’046.96 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.07 Prozent aufwärts. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Amrize (+ 1.97 Prozent auf 30.56 CHF), Sika (+ 1.90 Prozent auf 174.10 CHF), Lonza (+ 1.74 Prozent auf 573.20 CHF), Straumann (+ 1.62 Prozent auf 89.24 CHF) und Partners Group (+ 1.56 Prozent auf 598.60 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Swisscom (-1.79 Prozent auf 632.00 CHF), VAT (-0.30 Prozent auf 672.00 CHF), Galderma (-0.15 Prozent auf 162.55 CHF), Sandoz (+ 0.20 Prozent auf 69.46 CHF) und Helvetia Baloise (+ 0.49 Prozent auf 205.80 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 239’572 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 306.991 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.78 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch