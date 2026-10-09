Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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09.10.2026 15:58:16
Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht nachmittags Zuschläge
Am fünften Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.
Um 15:41 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0.97 Prozent höher bei 2’218.19 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.964 Prozent auf 2’218.10 Punkte an der Kurstafel, nach 2’196.92 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’210.94 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’222.15 Zählern.
SLI seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 0.091 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, stand der SLI bei 2’225.62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’275.76 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 2’046.96 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3.12 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Sonova (+ 2.58 Prozent auf 262.00 CHF), UBS (+ 2.34 Prozent auf 39.74 CHF), Straumann (+ 2.19 Prozent auf 89.74 CHF), Schindler (+ 2.18 Prozent auf 262.20 CHF) und Lonza (+ 2.02 Prozent auf 574.80 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Swisscom (-2.33 Prozent auf 628.50 CHF), Logitech (-0.93 Prozent auf 83.34 CHF), Helvetia Baloise (-0.39 Prozent auf 204.00 CHF), Nestlé (-0.12 Prozent auf 75.91 CHF) und VAT (+ 0.12 Prozent auf 674.80 CHF).
SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’560’473 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 306.991 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.28 erwartet. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.78 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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