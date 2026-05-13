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Kursentwicklung im Fokus 13.05.2026 12:26:19

Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht mittags Zuschläge

Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht mittags Zuschläge

Der SLI performt aktuell positiv.

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Um 12:09 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0.42 Prozent fester bei 2’103.77 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.530 Prozent auf 2’106.13 Punkte an der Kurstafel, nach 2’095.02 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’112.14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2’100.71 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 0.307 Prozent. Vor einem Monat, am 13.04.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’108.17 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, notierte der SLI bei 2’157.03 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, bei 2’002.01 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 2.19 Prozent zurück. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’223.32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Zurich Insurance (+ 3.29 Prozent auf 558.80 CHF), UBS (+ 2.44 Prozent auf 35.72 CHF), Logitech (+ 1.78 Prozent auf 81.40 CHF), VAT (+ 1.69 Prozent auf 591.20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.36 Prozent auf 82.26 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Givaudan (-2.17 Prozent auf 2’702.00 CHF), Lindt (-1.29 Prozent auf 9’205.00 CHF), Nestlé (-1.11 Prozent auf 76.46 CHF), Geberit (-1.10 Prozent auf 505.20 CHF) und Galderma (-1.01 Prozent auf 161.75 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 1’834’935 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 277.484 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.88 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
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