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Kursverlauf 11.11.2026 15:58:14

Starker Wochentag in Zürich: SLI steigt nachmittags

Starker Wochentag in Zürich: SLI steigt nachmittags

Am Nachmittag legen Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch notiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0.15 Prozent stärker bei 2’413.42 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.277 Prozent auf 2’403.17 Punkte an der Kurstafel, nach 2’409.84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’416.86 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’403.90 Zählern.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1.50 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, stand der SLI bei 2’219.11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’337.69 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, stand der SLI noch bei 2’069.72 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.20 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’433.53 Punkten. 1’915.56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 3.22 Prozent auf 82.76 CHF), VAT (+ 2.69 Prozent auf 549.40 CHF), Galderma (+ 2.47 Prozent auf 193.20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.97 Prozent auf 70.34 CHF) und Sandoz (+ 1.63 Prozent auf 84.74 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Alcon (-4.40 Prozent auf 59.16 CHF), Swiss Life (-1.70 Prozent auf 973.80 CHF), Lindt (-1.56 Prozent auf 8’510.00 CHF), Novartis (-0.68 Prozent auf 133.56 CHF) und Nestlé (-0.54 Prozent auf 85.94 CHF) unter Druck.

Die teuersten SLI-Konzerne

Aktuell weist die Alcon-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 1’610’256 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 345.819 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10.96 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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