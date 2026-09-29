Starker Wochentag in Zürich: SLI steigt letztendlich

Schlussendlich schloss der SLI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.04 Prozent) bei 2’247.81 Punkten ab. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.172 Prozent auf 2’250.72 Punkte an der Kurstafel, nach 2’246.86 Punkten am Vortag.

Bei 2’265.07 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2’247.81 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Stand von 2’312.04 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, stand der SLI noch bei 2’275.35 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 29.09.2025, einen Wert von 1’966.61 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4.50 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2’352.31 Punkte. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Julius Bär (+ 7.21 Prozent auf 76.76 CHF), VAT (+ 3.94 Prozent auf 679.80 CHF), Richemont (+ 2.50 Prozent auf 176.55 CHF), Galderma (+ 2.38 Prozent auf 165.85 CHF) und Alcon (+ 1.45 Prozent auf 54.40 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Lindt (-8.66 Prozent auf 7’805.00 CHF), Straumann (-4.44 Prozent auf 92.16 CHF), Roche (-1.72 Prozent auf 349.30 CHF), Swiss Re (-1.61 Prozent auf 140.60 CHF) und Nestlé (-0.96 Prozent auf 76.26 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 3’331’303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 302.832 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SLI-Titel

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch