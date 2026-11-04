Starker Wochentag in Zürich: SLI stärker

Um 12:08 Uhr erhöht sich der SLI im SIX-Handel um 0.85 Prozent auf 2’394.56 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.013 Prozent auf 2’374.69 Punkte an der Kurstafel, nach 2’374.37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’370.40 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’395.10 Zählern.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1.38 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, mit 2’210.64 Punkten bewertet. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 04.08.2026, den Wert von 2’315.68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2’014.80 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.32 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2’395.10 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1’915.56 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit UBS (+ 3.55 Prozent auf 40.87 CHF), Julius Bär (+ 3.49 Prozent auf 71.76 CHF), Logitech (+ 3.14 Prozent auf 78.76 CHF), Holcim (+ 2.67 Prozent auf 73.08 CHF) und Richemont (+ 2.38 Prozent auf 170.00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen VAT (-1.02 Prozent auf 562.20 CHF), Sandoz (-0.65 Prozent auf 82.24 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.50 Prozent auf 72.14 CHF), Swiss Re (-0.20 Prozent auf 153.15 CHF) und Roche (-0.05 Prozent auf 390.80 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1’516’551 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 344.510 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.02 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch