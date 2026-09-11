Starker Wochentag in Zürich: SLI bewegt sich zum Handelsende im Plus

Am Freitag stieg der SLI via SIX schlussendlich um 0.34 Prozent auf 2’220.69 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.337 Prozent auf 2’220.72 Punkte an der Kurstafel, nach 2’213.27 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2’216.85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2’234.63 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Minus von 2.51 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, stand der SLI noch bei 2’337.69 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, lag der SLI noch bei 2’153.65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, bewegte sich der SLI bei 2’021.42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 3.24 Prozent zu Buche. Bei 2’352.31 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1’915.56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Logitech (+ 3.48 Prozent auf 83.30 CHF), Amrize (+ 1.41 Prozent auf 33.16 CHF), UBS (+ 1.39 Prozent auf 44.56 CHF), Richemont (+ 1.21 Prozent auf 175.00 CHF) und Swiss Re (+ 1.18 Prozent auf 136.85 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Lindt (-2.55 Prozent auf 8’420.00 CHF), Sonova (-1.39 Prozent auf 226.20 CHF), Partners Group (-1.04 Prozent auf 647.20 CHF), Alcon (-0.95 Prozent auf 53.98 CHF) und Kühne + Nagel International (-0.75 Prozent auf 212.60 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4’103’222 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 293.078 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.96 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch