Starker Wochentag in Zürich: SLI am Mittwochmittag stärker

Am Mittwoch tendiert der SLI um 12:08 Uhr via SIX 0.05 Prozent stärker bei 1’950.18 Punkten. In den Handel ging der SLI 0.043 Prozent stärker bei 1’950.04 Punkten, nach 1’949.20 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1’951.65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 1’945.91 Einheiten.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0.001 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, notierte der SLI bei 1’961.52 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 19.03.2024, einen Stand von 1’898.17 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 19.06.2023, bei 1’765.64 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 10.59 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 1’993.61 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’742.94 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 2.39 Prozent auf 32.99 CHF), Straumann (+ 1.54 Prozent auf 108.85 CHF), VAT (+ 0.83 Prozent auf 509.40 CHF), Lonza (+ 0.80 Prozent auf 480.80 CHF) und Roche (+ 0.56 Prozent auf 249.30 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil ams (-1.93 Prozent auf 1.30 CHF), Schindler (-1.80 Prozent auf 229.40 CHF), SGS SA (-1.39 Prozent auf 80.98 CHF), Julius Bär (-1.27 Prozent auf 51.34 CHF) und Logitech (-1.07 Prozent auf 87.00 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 629’275 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI mit 257.545 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9.53 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.90 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch