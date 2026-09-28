Starker Wochentag in Zürich: SLI am Mittag mit Kursplus

Der SLI steigt im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0.36 Prozent auf 2’253.50 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.530 Prozent auf 2’257.34 Punkte an der Kurstafel, nach 2’245.45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2’249.03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’263.78 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wies der SLI einen Stand von 2’312.04 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 2’268.71 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, erreichte der SLI einen Wert von 1’956.41 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.77 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Sonova (+ 2.82 Prozent auf 247.80 CHF), Alcon (+ 1.50 Prozent auf 54.10 CHF), Novartis (+ 1.34 Prozent auf 121.40 CHF), Lonza (+ 1.26 Prozent auf 576.40 CHF) und Straumann (+ 1.19 Prozent auf 98.64 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Logitech (-1.48 Prozent auf 82.76 CHF), Roche (-1.28 Prozent auf 355.70 CHF), Helvetia Baloise (-0.84 Prozent auf 212.00 CHF), Swisscom (-0.76 Prozent auf 652.00 CHF) und VAT (-0.70 Prozent auf 650.20 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’047’606 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 303.377 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.59 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch