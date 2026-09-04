Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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04.09.2026 12:26:17
Starker Wochentag in Zürich: SLI am Mittag in Grün
Kaum bewegt zeigt sich der SLI derzeit.
Der SLI verbucht im SIX-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0.06 Prozent auf 2’304.71 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.002 Prozent auf 2’303.42 Punkte an der Kurstafel, nach 2’303.38 Punkten am Vortag.
Bei 2’310.67 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2’298.94 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 0.093 Prozent zurück. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 04.08.2026, den Stand von 2’315.68 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, lag der SLI-Kurs bei 2’130.64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, stand der SLI bei 2’026.99 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 7.15 Prozent zu Buche. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten registriert.
Heutige Tops und Flops im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Amrize (+ 1.92 Prozent auf 35.48 CHF), VAT (+ 1.91 Prozent auf 607.40 CHF), Richemont (+ 1.47 Prozent auf 186.35 CHF), Holcim (+ 1.30 Prozent auf 73.08 CHF) und Sika (+ 1.08 Prozent auf 191.35 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Kühne + Nagel International (-1.82 Prozent auf 210.30 CHF), Lonza (-1.41 Prozent auf 573.80 CHF), Novartis (-1.04 Prozent auf 129.96 CHF), Sandoz (-0.71 Prozent auf 69.86 CHF) und Givaudan (-0.55 Prozent auf 3’264.00 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SLI
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 855’812 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 295.721 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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