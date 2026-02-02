Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SLI zum Start steigen

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.09 Prozent stärker bei 2’121.73 Punkten. In den Handel ging der SLI 0.100 Prozent schwächer bei 2’117.71 Punkten, nach 2’119.82 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2’117.10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2’122.82 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, bei 2’143.31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2’011.15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wies der SLI 2’082.74 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 1.36 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2’185.70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’099.01 Punkten verzeichnet.

SLI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Adecco SA (+ 3.01 Prozent auf 23.30 CHF), Richemont (+ 1.44 Prozent auf 151.70 CHF), Lindt (+ 1.08 Prozent auf 11’180.00 CHF), Zurich Insurance (+ 0.95 Prozent auf 554.20 CHF) und Straumann (+ 0.92 Prozent auf 93.96 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen VAT (-2.75 Prozent auf 487.40 CHF), Julius Bär (-1.67 Prozent auf 63.54 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.20 Prozent auf 65.86 CHF), UBS (-1.07 Prozent auf 36.00 CHF) und Temenos (-0.88 Prozent auf 67.75 CHF) unter Druck.

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 253’531 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 304.679 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.57 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

