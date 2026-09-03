Starker Wochentag in Zürich: Anleger lassen SLI letztendlich steigen

Der SLI kletterte im SIX-Handel letztendlich um 0.23 Prozent auf 2’303.38 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.003 Prozent auf 2’298.06 Punkte an der Kurstafel, nach 2’298.13 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’292.17 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2’309.96 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0.151 Prozent abwärts. Der SLI lag vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 2’297.51 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 03.06.2026, den Stand von 2’116.35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, erreichte der SLI einen Wert von 1’999.15 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.09 Prozent nach oben. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 3.29 Prozent auf 81.72 CHF), Givaudan (+ 2.40 Prozent auf 3’282.00 CHF), Sandoz (+ 2.18 Prozent auf 70.36 CHF), Roche (+ 2.09 Prozent auf 356.50 CHF) und Swiss Life (+ 1.99 Prozent auf 932.00 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Richemont (-3.11 Prozent auf 183.65 CHF), Alcon (-2.29 Prozent auf 58.00 CHF), Galderma (-1.90 Prozent auf 162.85 CHF), VAT (-1.88 Prozent auf 596.00 CHF) und Straumann (-1.35 Prozent auf 95.02 CHF).

Welche SLI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 6’014’914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 294.312 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch