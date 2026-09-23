Starker Wochentag in Wien: So performt der ATX Prime am Mittwochmittag

Am Mittwoch geht es im ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0.34 Prozent auf 3’399.79 Punkte nach oben. Zuvor ging der ATX Prime 0.011 Prozent höher bei 3’388.51 Punkten in den Handel, nach 3’388.14 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3’388.51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’434.00 Punkten lag.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 2.12 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der ATX Prime 3’261.96 Punkte auf. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, bei 3’218.32 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 23.09.2025, einen Wert von 2’319.26 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 27.90 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’434.00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2’489.01 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Raiffeisen (+ 3.00 Prozent auf 65.20 EUR), Frequentis (+ 2.08 Prozent auf 68.70 EUR), Erste Group Bank (+ 1.41 Prozent auf 122.50 EUR), FACC (+ 1.18 Prozent auf 15.46 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0.97 Prozent auf 208.50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil PORR (-6.12 Prozent auf 33.00 EUR), AMAG (-1.82 Prozent auf 26.90 EUR), Wienerberger (-1.71 Prozent auf 17.80 EUR), Telekom Austria (-1.40 Prozent auf 9.18 EUR) und STRABAG SE (-1.30 Prozent auf 106.00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die PORR-Aktie aufweisen. 186’225 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 47.352 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 6.65 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch