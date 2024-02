Starker Wochentag in Wien: So entwickelt sich der ATX mittags

Am Donnerstag erhöht sich der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0.82 Prozent auf 3’484.76 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 113.414 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.209 Prozent tiefer bei 3’449.25 Punkten in den Handel, nach 3’456.48 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3’443.52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3’489.80 Einheiten.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 0.818 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, erreichte der ATX einen Wert von 3’434.97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.11.2023, betrug der ATX-Kurs 3’073.47 Punkte. Der ATX wies vor einem Jahr, am 01.02.2023, einen Stand von 3’378.29 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2.13 Prozent aufwärts. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’489.80 Punkten. Bei 3’305.62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit BAWAG (+ 6.81 Prozent auf 51.10 EUR), Vienna Insurance (+ 1.52 Prozent auf 26.65 EUR), OMV (+ 1.26 Prozent auf 41.83 EUR), Andritz (+ 0.96 Prozent auf 57.70 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0.91 Prozent auf 44.45 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Lenzing (-1.13 Prozent auf 30.60 EUR), IMMOFINANZ (-0.45 Prozent auf 21.90 EUR), AT S (AT&S) (-0.36 Prozent auf 22.38 EUR), CA Immobilien (-0.33 Prozent auf 30.30 EUR) und voestalpine (-0.29 Prozent auf 27.52 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 230’283 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 26.160 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BAWAG-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch