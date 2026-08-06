Starker Wochentag in Wien: Letztendlich Gewinne im ATX

Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0.61 Prozent fester bei 6’744.66 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 185.842 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.002 Prozent auf 6’704.05 Punkte an der Kurstafel, nach 6’703.90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’780.42 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’698.90 Zählern.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 4.39 Prozent nach oben. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 06.07.2026, bei 6’565.51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, stand der ATX bei 5’967.80 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wurde der ATX auf 4’557.85 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 26.03 Prozent zu. Bei 6’780.42 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Vienna Insurance (+ 3.53 Prozent auf 73.30 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.50 Prozent auf 147.80 EUR), Lenzing (+ 2.98 Prozent auf 24.20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.11 Prozent auf 18.26 EUR) und Verbund (+ 1.04 Prozent auf 58.55 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil CA Immobilien (-1.02 Prozent auf 24.30 EUR), Wienerberger (-0.89 Prozent auf 22.24 EUR), STRABAG SE (-0.58 Prozent auf 86.40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0.17 Prozent auf 28.75 EUR) und Raiffeisen (-0.16 Prozent auf 64.10 EUR).

Welche Aktien im ATX den grössten Börsenwert aufweisen

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 338’488 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 45.410 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.11 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch