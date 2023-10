Starker Wochentag in Wien: Börsianer lassen ATX zum Handelsende steigen

Der ATX sprang im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1.31 Prozent auf 3’060.24 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 104.924 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.015 Prozent leichter bei 3’020.28 Punkten in den Handel, nach 3’020.72 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3’020.28 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3’068.02 Einheiten.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, einen Wert von 3’168.13 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, einen Stand von 3’214.55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, bei 2’932.56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Minus von 3.15 Prozent zu Buche. Bei 3’560.30 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3’006.71 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Erste Group Bank (+ 3.46 Prozent auf 33.80 EUR), CA Immobilien (+ 2.16 Prozent auf 30.80 EUR), BAWAG (+ 2.12 Prozent auf 41.50 EUR), DO (+ 2.03 Prozent auf 110.80 EUR) und EVN (+ 1.79 Prozent auf 25.60 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Mayr-Melnhof Karton (-2.72 Prozent auf 107.20 EUR), Österreichische Post (-0.99 Prozent auf 29.95 EUR), AT S (AT&S) (-0.43 Prozent auf 23.34 EUR), Verbund (-0.36 Prozent auf 82.50 EUR) und voestalpine (-0.35 Prozent auf 23.06 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1’205’680 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Verbund-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 28.766 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Unter den ATX-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 11.55 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

