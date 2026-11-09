Starker Wochentag in Wien: ATX zum Ende des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Am Montag stieg der ATX via Wiener Börse schlussendlich um 1.98 Prozent auf 6’562.46 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 187.366 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6’434.80 Zählern und damit 0.000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6’434.80 Punkte).

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6’427.99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’596.11 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 6’543.45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 6’652.73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der ATX einen Wert von 4’754.18 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 22.62 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 5.29 Prozent auf 111.40 EUR), Raiffeisen (+ 4.36 Prozent auf 61.10 EUR), PORR (+ 3.92) Prozent auf 33.10 EUR), DO (+ 3.43 Prozent auf 226.00 EUR) und STRABAG SE (+ 3.16 Prozent auf 104.60 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Verbund (-2.13 Prozent auf 71.15 EUR), OMV (-0.63 Prozent auf 71.30 EUR), Lenzing (-0.34 Prozent auf 11.70 EUR), Österreichische Post (-0.16 Prozent auf 32.05 EUR) und EVN (+ 0.16 Prozent auf 30.90 EUR).

Welche ATX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 362’524 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 43.312 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7.06 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.71 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch