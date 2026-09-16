Starker Wochentag in Wien: ATX verbucht mittags Zuschläge

Um 12:08 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0.02 Prozent höher bei 6’747.68 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 191.148 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.068 Prozent auf 6’751.09 Punkte an der Kurstafel, nach 6’746.53 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’747.12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’814.10 Punkten.

ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 2.05 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 6’733.16 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, betrug der ATX-Kurs 6’445.04 Punkte. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4’577.95 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 26.08 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’914.35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2.09 Prozent auf 156.40 EUR), EVN (+ 1.93 Prozent auf 29.00 EUR), Verbund (+ 1.42 Prozent auf 60.85 EUR), Raiffeisen (+ 1.20 Prozent auf 63.45 EUR) und PORR (+ 1.10 Prozent auf 36.65 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Erste Group Bank (-1.01 Prozent auf 117.30 EUR), BAWAG (-0.73 Prozent auf 175.60 EUR), Lenzing (-0.71 Prozent auf 20.90 EUR), Vienna Insurance (-0.57 Prozent auf 70.00 EUR) und DO (-0.51 Prozent auf 193.80 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 102’793 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 46.575 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.84 erwartet. Mit 6.42 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch