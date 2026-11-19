Um 09:10 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0.97 Prozent aufwärts auf 6’456.54 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 190.070 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.002 Prozent auf 6’394.58 Punkte an der Kurstafel, nach 6’394.72 Punkten am Vortag.

Bei 6’457.46 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’390.21 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der ATX bereits um 2.99 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, stand der ATX noch bei 6’506.54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6’592.91 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wurde der ATX mit 4’809.19 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 20.64 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’007.83 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5.80 Prozent auf 120.40 EUR), PORR (+ 3.25 Prozent auf 33.35 EUR), Raiffeisen (+ 1.25 Prozent auf 60.60 EUR), BAWAG (+ 1.23 Prozent auf 164.60 EUR) und voestalpine (+ 1.15 Prozent auf 35.16 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Lenzing (-0.95 Prozent auf 10.40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0.94 Prozent auf 73.50 EUR), Österreichische Post (-0.31 Prozent auf 32.40 EUR), CA Immobilien (-0.24 Prozent auf 21.10 EUR) und STRABAG SE (-0.19 Prozent auf 102.40 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 15’749 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 44.672 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6.91 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch