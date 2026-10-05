Starker Wochentag in Wien: ATX schlussendlich mit Zuschlägen

Zum Handelsschluss bewegte sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0.41 Prozent stärker bei 6’746.05 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 189.278 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.009 Prozent auf 6’717.67 Punkte an der Kurstafel, nach 6’718.25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 6’660.75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’755.51 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der ATX-Kurs bei 6’858.28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 6’565.92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4’756.79 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 26.05 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’007.83 Punkte.

Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 1.80 Prozent auf 59.40 EUR), AT S (AT&S) (+ 1.79 Prozent auf 227.00 EUR), DO (+ 1.24 Prozent auf 195.40 EUR), CA Immobilien (+ 1.18 Prozent auf 21.45 EUR) und Erste Group Bank (+ 1.14 Prozent auf 114.90 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen PORR (-1.90 Prozent auf 31.05 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1.02 Prozent auf 67.90 EUR), Lenzing (-1.02 Prozent auf 13.60 EUR), BAWAG (-1.02 Prozent auf 175.00 EUR) und voestalpine (-0.90 Prozent auf 43.92 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 292’508 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 44.128 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.71 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch